توجيهات مهمة من «التعليم» في أول أيام امتحانات شهر فبراير لصفوف النقل

تفقد أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، صباح اليوم الأحد، انتظام سير العملية الامتحانية لشهر فبراير بمدرسة الشيخ زايد للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة منشأة ناصر التعليمية، حيث كان في استقبال أيمن الفخراني مدير عام الإدارة وعاصم سمير وكيل الإدارة.

الامتحان يشمل أجزاءا من المنهج

واطمأن وكيل وزارة التعليم بالقاهرة، من طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي على مستوى الامتحان، وأنه يشمل جميع أجزاء المنهج، ووجه بتهيئة مناخ تربوي مناسب للطلبة لتأدية الامتحانات في سهولة ويسر، كما تأكد من استلام جميع الطلبة للكتب المدرسية.

كما تابع مدير المديرية سير العملية التعليمية بالمرحلة الابتدائية، وشاهد حصة لمادة العلوم ودرس عن أهمية الماء، وتحاور مع الطلاب عن أهمية الماء، مؤكداً الحفاظ على كـل قطرة ماء لأنّها أكبر نعـمة وهبها الله لنـا فيـها للروح حياة.

برامج مكثفة للقراءة والكتابة

وتابع «موسى» أيضاً حصص اللغة الإنجليزية والرياضيات والدراسات الاجتماعية، وسأل الطلاب عما توصلوا إليه في المناهج الدراسية، وما إذا كانت لديهم أي عوائق، موجهاً بعمل برامج مكثفة للقراءة والكتابة، كما استفسر منهم عن استلامهم الوجبة المدرسية.

واختتم «موسى»، الزيارة بمتابعة قاعات رياض الأطفال، كما قاموا بالقراءة وكتابة بعض الكلمات على السبورة، وشدد على الاهتمام بهم فهم أمل مصر ومستقبلها.