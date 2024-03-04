شيماء البرديني: مبادرة «الوطن» لدعم ذوي الهمم لن تقتصر على المسلسلات فقط

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، إنّ مبادرة جريدة الوطن المتعلقة بدعم ذوي الهمم من الصم والبكم من خلال ترجمة ملخصات مسلسلات رمضان التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بلغة الإشارة ستكبر يوما تلو الآخر، ولن تقتصر على المسلسلات فقط، بل تشمل النشرات وبرامج خاصة معدة لشهر رمضان.

ترجمة الأعمال التليفزيونية بلغة الإشارة على مدار العام

وأضافت «البرديني»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ ترجمة الأعمال التلفزيونية بلغة الإشارة سيكون على مدار العام وليس خلال شهر رمضان فقط، موضحة أنّ الصحيفة تهدف إلى جذب جمهور جديد من خلال المتعة ورفع الوعي والترفيه.

وتابعت أنّه جرى الاتفاق والتعاون مع عدد كبير من مترجمي الإشارة الذين تحمسوا للفكرة للغاية ولمسوا بداية تغيير حقيقي واستهداف مجموعة من المصريين كانوا بعيدين إلى حد ما عن اهتمامات الصحف، مؤكدة اهتمام «الوطن» بذوي الهمم منذ اليوم الأول للجريدة واحتفالية «قادرون باختلاف».

تفاصيل المبادرة والشركاء مترجمي لغة الإشارة

وأكدت أنّه سيتم الإعلان عن تفاصيل المبادرة والشركاء بها من مترجمي الإشارة خلال الأسبوع الجاري، موضحة أنّ إذاعة الحلقات المترجمة بلغة الإشارة يكون من خلال منصات جريدة الوطن على كل مواقع السوشيال ميديا، كما أنّ الملخصات ستكون مكتوبة ومرئية.

وأعربت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، عن فخرها بالمبادرة التابعة لإحدى مؤسسات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مشيدة بمجهودات الصحفيين بالجريدة والذين لديهم إيمانا واهتماما بقضية ذوي الهمم.

الإعلان عن خريطة البرامج الرمضانية

وواصلت: «سيتم نشر ملخصات الحلقات المترجمة بلغة الإشارة عقب الحلقات مباشرة، ولدينا خريطة برامج لشهر رمضان سيتم الإعلان عنها قبل الشهر الكريم بيومين»، مشيرة إلى أنّه يتم متابعة ردود الأفعال حول المحتوى المترجم للغة الإشارة بهدف تحديد احتياجات القراء وتفضيلاتهم ومعرفة التغييرات التي يريدونها ومدة المخلصات.