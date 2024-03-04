كاتب صحفي: دعم ذوي الهمم يأخذ مساحة كبيرة من اهتمام الرئيس السيسي

أشاد الكاتب الصحفي رفعت رشاد بجهود الدولة في دعم ورعاية ذوي الهمم، قائلا إن جهود الدولة المصرية واهتمامها برعاية ذوي الهمم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمرًا لافتًا للنظر لأنه أخذ مساحة كبيرة من اهتمام الرئيس السيسي والدولة المصرية الأمر الذي يعطي هؤلاء المواطنين الفرصة لحياة مدمجة في المجتمع وبعيدًا الحالة النفسية التي تنتاب بعضهم.

اهتمام الرئيس السيسي بـ«قادرون باختلاف» واضح

أضاف «رشاد» خلال لقائه بقناة إكسترا نيوز، ان اهتمام الرئيس السيسي بـ«قادرون باختلاف» واضح، وخصص مبالغ كبيرة لصندوق ذوي الهمم، وذوي الاحتياجات الخاصة، موضحَا أن هذا يعطي الفرصة لكي يكون هؤلاء المواطنين كاملي الأهلية داخل المجتمع المصري، والحصول على حقوقهم كاملة وعلاج حالتهم النفسية والإجتماعية.

أشار إلى أن تدخل الدولة كان أمرًا محمودًا لأنها تملك الإمكانيات والتأهيل لكي تجعل من هؤلاء المواطنين في حالة طبيعية، وقد يكون من بينهم من ولد بهذا الشكل، وقد يكون منهم من اكتسب هذه الإعاقة لسبب أو لآخر.