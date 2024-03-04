بعد تألقهم في «الحريفة».. ظهور خاص لأبطال الفيلم بموسم دراما رمضان

نجاح كبير حققه أبطال فيلم الحريفة بعد عرضه، وخطفوا قلوب الجماهير، ليشيد الجميع بقدراتهم العالية في التمثيل، إذ احتل المرتبة الأولى بين الأفلام الأخرى المنافسة، ليعودوا مجددًا للمشاركة في المسلسلات الرمضانية التي تعرض على شاشات الشركة المتحدة منها مسلسل الحشاشين ولحظة غضب وأيضا مسلسل إمبراطورية ميم.

أبطال فيلم الحريفة

من ضمن أبطال فيلم الحريفة الذين يشاركون في الأعمال الدرامية هو الفنان «نور النبوي» الذي يجسد دور مروان أبو المجد في مسلسل «إمبراطورية ميم» بطولة الفنان خالد النبوي وهو الابن الأكبر لـ«مختار»، كما أنه شخص مشاغب، بالإضافة إلى أنه يعد الأقرب للإمبراطور.

مسلسل لحظة غضب

الفنان عبد الرحمن محمد الذي كان يجسد دور «عمر» وهو أحد الطلاب في الفيلم، يعود مجددا للمشاركة في مسلسل «لحظة غضب» بطولة الفنانة صبا مبارك وهو يجسد شخصية «سامح» في المسلسل الذي تدور أحداثه حول إطار تشويقي عن علاقة الزواج بين الفنانة صبا مبارك التي تعمل طباخة محترفة، وزوجها الذي يدعى «شريف» ومع الأحداث يختفي هذا الزوج في ظروف غامضة، ويبدأ الجميع في البحث عنه.

مسلسل الحشاشين

الفنان الشاب أحمد غزي من ضمن أبطال فيلم الحريفة الذين يشاركون في المسلسلات الرمضانية، وفهو يشارك في مسلسل «الحشاشين» بطولة الفنان كريم عبد العزيز، إذ لفت الأنظار خلال البرومو التشويقي للمسلسل الذي تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، يشارك به عدد كبير من الفنانين وهم فتحي عبدالوهاب، الفنان أحمد عيد، وميرنا نور الدين، إسلام جمال، نيقولا معوض، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، وعدد كبير من النجوم الشباب.