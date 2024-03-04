«وول ستريت جورنال»: انقطاع التواصل مع السنوار منذ أسبوع

أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين على اطلاع بسير الهدنة رفضوا ذكر اسمهم، بأنّه خلال الاتصالات بين حماس والوسطاء لم يكن هناك اتصال مع يحيى السنوار زعيم حماس لمدة أسبوع على الأقل، مشيرة إلى أنَّ هذا الأمر من شأنه أن يثير مخاوف لصعوبة تنفيذ الصفقة.

التواصل مع السنوار مقطوع قبل أسبوع

وأوضحت الصحيفة أنَّ الرسالة الأخيرة المرسلة من السنوار إلى القيادة السياسية لحماس في قطر نصت على أنَّه لا يجب أن يكون هناك استعجال لتأمين صفقة المحتجزين، ولم يتمّ التراسل معه منذ أسبوع.

الاحتلال يعلن اعتقال الحارس الشخصي للسنوار

وقبل يومين أفادت صحيفة «جيروزاليم بوست» بأنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت المسؤول المكلف بتنظيم أمن رؤساء المكتب السياسي للفصائل الفلسطينية وحراسة يحيى السنوار.

وزعمت قوات الاحتلال أنَّ المسؤول المعتقل للقوات الإسرائيلية قدم معلومات استخباراتية قيمة عن قادة الفصائل في غزة، إضافة إلى معلومات حول الأيام التي سبقت عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 والأيام الأولى للحرب.