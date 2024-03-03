مسقط رأس يحي السنوار.. إسرائيل تكشف خسائر «كمين المنطقة الآمنة» في خان يونس

أوقعت الفصائل الفلسطينية خسائر فادحة بين قوات الاحتلال، حيث كشفت وسائل إعلام عبرية أن رجال المقاومة نصبوا كمينا لفرقة من جنود الاحتلال في مدينة خان يونس مسقط رأس يحيى السنوار، وقد وقعت الفرقة ما بين قتيل وجريح.

كمين لجنود الاحتلال في خان يونس

وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن مقتل ما لا يقل عن 3 جنود من قوات الاحتلال وإصابة نحو 14 آخرين، بينهم ما لا يقل عن 5 في حالة حرجة، وقعوا في كمين للفصائل الفلسطينية داخل أحد مباني خان يونس في قطاع غزة أمس، موضحة أن وزير الدفاع أمر بفتح تحقيق في هذا الكمين.

وسمح المتحدث باسم جيش الاحتلال بنشر أسماء القتلى في كمين خان يونس، وهم ضمن لواء البصالح في الكتيبة 450 والتي حلت مكان لواء المظلين الذي غادر غزة، وجاءت أسماء القتلي كالآتي، وهم الرقيب دوليف مالكا 19 عام، والرقيب إبيك تيري 19 عام، والرقيب يانون يتسحاق 20 عام.

تفاصيل كمين خان يونس

وبحسب الصحيفة العبرية، فقد وقع الكمين في منطقة اعتبرها جيش الاحتلال آمنة، مما جعل الجنود يبحثون فيها عما إذا كانت الفصائل موجودة.

وأفادت التحقيقات الأولية، إن خلال تمشيط جنود الاحتلال للمنطقة التي تم اعتبارها آمنة، دخلت قوة المبني سيرًا على الأقدام، كانت تقوم قوة أخرى بتأمينها.

بعد دخول الفرقة إلى المبني، بدأت سلسلة تفجيرات باستخدام عبوات انفجرت الواحدة تلو الأخرى، مما أدى لانهيار جزء من المبني، ووقوع الفرقة كاملة وعددها 17 جنديا، ما بين قتيل وجريح وحالات حرجة، ولا يُعرف على وجه التحديد إذا كانت الفصائل قد وضعت المتفجرات حديثُا، أما أنها قديمة وقد تم تفجيرها على بُعد.

يشار إلى أن تلك الحادث ليس الأول، فقد شهد تم نصب كمين آخر في مدينة غزة الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة ما لا يقل عن 9 آخرين.