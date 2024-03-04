تشغيل عيادات العلاج الطبيعي بمستشفيات كفر الشيخ في أيام الجمعة

وجّه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بتشغيل عيادات العلاج الطبيعي في المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، خلال أيام الجمعة من كل أسبوع، من الـ8 صباحًا وحتى الـ8 مساءً، وذلك في إطار خطط الحكومة للارتقاء بالمنظومة الصحية والخدمات الطبية المقدمة للموطنين.

تخفيف معاناة المرضى

وقال المحافظ، إنّ قرار تشغيل عيادات العلاج الطبيعي أيام الجمعة يهدف إلى تقديم الخدمات إلى المرضى بشكلٍ أفضل؛ لتخفيف العبء عنهم، خاصةً في ظل احتياجهم إلى هذه الخدمات، مشيرًا إلى أنّ خدمات العلاج الطبيعي متوفّرة في جميع مستشفيات كفر الشيخ.

عيادات العلاج الطبيعي

وأوضح المحافظ، أنّ عيادات العلاج الطبيعي في المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة تشمل مختلف أنواع العلاج الطبيعي، بما في ذلك العلاج الطبيعي العام، والعلاج الطبيعي الرياضي، والعلاج الطبيعي للأطفال، والعلاج الطبيعي للمسنين، مشيدًا بدورها في علاج العديد من الحالات، بما في ذلك آلام الظهر، وآلام المفاصل، والإصابات الرياضية، والكسور، والشلل، والتهاب المفاصل.