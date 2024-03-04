فحص وعلاج 110 رؤوس ماشية في قافلة بيطرية مجانية بالشرقية

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، إن المديرية نظمت قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية أنشاص الرمل التابعة لإدارة مركز بلبيس، ذلك ضمن «حياة كريمة»، بحضور كلٍ من مديري إدارات «الرعاية والعلاج - الرعاية التناسلية - الإرشاد» وأطباء إدارة مشتول السوق ومدير وأطباء وحدة إنشاص الرمل وكبار المربين بالقرية.

فحص وعلاج 110 رؤوس ماشية

وأشار مدير مديرية الطب البيطري، إلى أنّ القافلة فحصت وعالجت 110 رؤوس ماشية ضد الأمراض الباطنية و801 رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية، و130 رأس ماشية وأغنام ودواب فحص بالسونار و120 علاج حالات الأمراض الجلدية، ورش 500 رأس من الماشية والأغنام والدواب لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع 400 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية، وعلاج أمراض الدواجن لعدد 550 طائرًا، وترقيم وتسجيل 20 حيوانًا، وسحب 20 عينة دم لفحص من أمراض السل والبروستات.

زيادة الوعي لدى المربيين

وأضاف أنه جرى عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية «أبقار – جاموس»، ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية.