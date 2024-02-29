«بيطري الشرقية»: تحصين 187 ألف رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، الانتهاء من تحصين 187 ألفًا و606 رؤوس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام.

تحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدي

وقال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، إنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام، التي بدأت أعمالها في 27 يناير الماضي، حصنت المديرية عن طريق 180 لجنة، 187 ألفًا و606 رؤوس ماشية، ما بين 103 آلاف و377 رأس ماشية للوقاية من مرض الجلد العقدي و 84 ألفًا و229 رأس ماشية للوقاية من مرض جدري الأغنام، وترقيم وتسجيل 7377 رأس ماشية.

عقد 2336 ندوة

وأشار إلى أنّ المديرية أجرت زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة، للتوعية الإرشادية بأهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وجرى عقد 2336 ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية.