«بيطري البحيرة»: تحصين 22 ألفا و976 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي

أسفرت جهود مديرية الطب البيطري في البحيرة، بقيادة أشرف محيي الدين خلال أسبوع، عن علاج 22 ألفًا و976 حيوانًا، وبلغت عـدد القوافل الخارجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات لتخفيف الأعباء عن كاهل المربيين، 3 قوافل بإجمالي 1400 حيوان معالج.

وشاركت المديرية في القوافل العلاجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات، بإدارة الرعاية البيطرية بمراكز «الدلنجات - كوم حمادة - شبراخيت»، وجرى علاج 1000 طفيليات خارجية، و400 طفيليات داخلية.

تحصين 92 رأس ماشية ضد الطاعون

وتمكنت إدارة الوقاية من تحصين 77 ألفًا و894 رأس ماشية، و92 رأسًا ضد طاعون المجترات الصغيرة و436 رأسًا ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالأسواق والقرى بجميع مراكز المحافظة، كما بلغ إجمالي الأعداد المحصنة من الطيور بلقاح إنفلونزا الطيور 3600.

13 حملة تفتيشية على الأسواق

وشاركت إدارة المجازر، في ذبح 1400 رأس ماشية و248 ألفًا و166 من الدواجن، كما جرى تنفيذ 13 حملة تفتيشية على الأسواق بالاشتراك مع الجهات الفنية لضبط وردع المخالفين.

جاءت الحملات في إطار جهود محافظة البحيرة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها والعمل على توفير بيئة صحية وغذائية وبيولوجية آمنة لها، للعمل على تنمية تلك الثروات والمساهمة في توفير الغذاء الصحي والآمن لمواطني المحافظة.