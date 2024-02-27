«الزراعة»: تحصين أكثر من 100 ألف رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم 134 من إصدار: «الزراعة في كل مصر»، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية.

تحصين 100 ألف و859 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام

وخلال هذا الاسبوع، أطلقت مديرية الطب البيطري في محافظة الجيزة، بالاشتراك مع الهيئة الإنجيلية القبطية قافلة بيطرية مجانية بمركز البدرشين، وجرى رش وتجريع وعلاج 3855 رأس ماشية، وعقد ندوة إرشادية عن الأمراض المشتركة وأهمية التحصين.

كما شنت المديرية حملاتها على الأسواق، وجرى ضبط 3798 كيلوجراما لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الادمي، وتحصين 100 ألف و859 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام، كما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، ندوة إرشادية والتأكيد على المزارعين بأهمية القمح والدعم الذي يحدث من قبل الدولة تجاه المزارعين من أسمدة وتوفير المبيدات اللازمة لرش الآفات والأصداء وتوفير التقاوي بنصف الثمن وتوفير السطارات والتسوية بالليزر.

بينما نظمت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية وقطاع الإرشاد الزراعي لقاءات إرشادية للمحاصيل الشتوية، والمرور على زراعات البطاطس، والقمح والفول البلدي وإعطاء المزارعين التوصيات الواجبة للمحصول خلال هذه الفترة، كما تم إزالة عدد 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، المرور على الصوب الزراعية بمركز ميت غمر، ومتابعة وتنفيذ حصر وترقيم الثروة الحيوانية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، وإطلاق قوافل بيطرية بقرى مركزب بلقاس وجمصه، لدعم المربين بالمجان.

ضبط أكثر من 3 أطنان لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية

فيما أطلقت مديرية الطب البيطري في محافظة الشرقية قافلة بيطرية شاملة بالمجان، بمركز فاقوس وجرى رش وتجريع وترقيم وتسجيل أكثر من 2418 رأس ماشية، وإجراء عدة لقاءات إرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين، كما شنت المديرية 25 حملة جرى خلالها المرور على عدد 52 سوق لبيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم، وضبط حوالى 3 أطنان و 103 كيلوجرامات لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية ولحوم مصنعة وكبده ودواجن مفروم وأسماك في حالة مخالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم تحصين 187 ألفا و 606 جرعات لتحصين ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام، كما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، عدد من الأنشطة الإرشادية بإدارة برج العرب الزراعية، والمرور والمعاينة الحقلية لمحصولي القمح والخرشوف في قرية الجويرة الغربانيات وفحص النباتات.

وواصلت مديرية الزراعة في محافظة دمياط، متابعتها للزراعات الشتوية وخاصة القمح والفول والبنجر وزراعات البطاطس، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، اجتماع مع العاملين لبحث خطة العمل الأسبوعية، والتأكيد على أهمية متابعة القوافل الزراعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، ومتابعة الزراعات الموجودة بالوحدة البستانية ووحدة إنتاج الزهور ونباتات الزينة، وإعلان المديرية استمرار القوافل الإرشادية لمتابعة الزراعات.

وخلال هذا الأسبوع أيضا، نظمت مديرية الزراعة في محافظة الفيوم، المؤتمر الأول للنهوض بزراعة القطن بالاشتراك مع مركز البحوث الزراعية، وتضمن المؤتمر حوارا مفتوحا مع المشاركين حول النهوض بالمحصول، وجرى عقد اجتماع تنسيقي بين المديرية ومركز البحوث الزراعية لإجراء الحصر للمحاصيل الشتوية ورفع الاحداثيات وتحديد المحاصيل المنزرعة لأعداد حصر خاص بالزراعات الشتوية باستخدام صور الأقمار الصناعية، كما نظمت مديرية الزراعة بمحافظة بني سويف، بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، لقاءات توعيه لمزارعي القمح بقرى مركزي الفشن وبنى سويف ضمن أنشطة مبادرة ازرع والتي تستهدف زيادة إنتاجية محصول القمح.