انطلاق مؤتمر «الوعي الرشيد» بكلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر غدا

تنظم كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة مؤتمرها العلمي الدولي الخامس، الثلاثاء والأربعاء 5 و6 مارس الجاري، بمشاركة علماء من المملكة العربية السعودية، والكويت، ولبنان، والإمارات، العربية المتحدة، وتشاد؛ صرحت بذلك الدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة الكلية رئيس المؤتمر.

المؤتمر الدولي الخامس

وقالت عميدة الكلية إنَّ المؤتمر الدولي الخامس للكلية يعقد تحت عنوان «الأخلاق.. وآليات بناء الوعي الرشيد» برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات.

وأشارت إلى أنَّ المؤتمر يقام في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، موضحة أنَّ الأخلاق هي عماد التشريع الإسلامي، مبينة أنَّ المصطفى -صلى الله عليه وسلم- أوجز مقصد بعثته بالدين الخاتم في قوله: (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)، ووصفه رب العزة سبحانه وتعالى قائلًا في محكم آياته: ﴿وَمَا أَرْسَلْناك إِلَّا رحمة للعالمين﴾ [الأنبياء: 107].

احتفالية المولد النبوي الشريف

كما أوضحت عميدة الكلية أنَّ فكرة المؤتمر جاءت من كلمة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال احتفالية المولد النبوي الشريف؛ حيث أشار سيادته إلى أن «قضية الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين من أولويات المرحلة الراهنة في مواجهة أهل الشر الذين يحرفون معاني النصوص ويخرجونها من سياقها ويفسرونها وفق أهدافهم أو يعتمدون على تفسيرات خاطئة لها».

وأضافت عميدة الكلية أنَّ قضية الأخلاق تتطلب منا جميعًا تحمل المسئولية؛ من خلال الاستمرار في تصحيح المفاهيم الخاطئة وتصويبها لنحمي المجتمع والدولة من مخططات التخريب.

وأشارت إلى أنه علينا جميعًا أن نعكس للعالم أجمع سماحة الدين الإسلامي الذي تأسس على الرحمة والتسامح والتعايش السلمي بين الناس جميعًا، لافتة إلى أنَّ انعقاد هذا المؤتمر بهذا العنوان جاء تلبية لواجب الوقت في استحداث آليات لبناء وعي رشيد يهدف إلى تحقيق مصالح العباد في ضوء مقاصد الشريعة الغراء.

تحقيق مقاصد الشريعة

وبينت أنَّ أهداف المؤتمر تدور حول تحقيق مقاصد الشريعة في بناء الإنسان بناء جسديًّا ونفسيًّا صحيحًا مما يجعله قادرًا على عمارة الكون وفق مراد الله، وعلاج الانحراف الخلقي في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية، والعمل على بيان أهمية اللغة العربية في كشف زيف الفهم المغلوط لنصوص الكتاب والسنة، وتوثيق العلاقات العلمية والإنسانية بين المشاركين على اختلاف تخصصاتهم وأجناسهم، وهذا هدف يؤكد طبيعة الدور الذي يقوم به الأزهر الشريف على مر العصور، وتهيئة الفرصة في ساحة المؤتمر لكل ما تجود به عقول الباحثين في مجال تخصصاتهم، بجانب تشجيع البحث العلمي، وإبراز دوره الفعال في القضايا المعاصرة، والاستفادة بتفعيل الدراسات البينية بين الكليات الشرعيَّة والتطبيقيَّة والإنسانيَّة.

وأوضحت عميدة الكلية أن محاور المؤتمر تدور حول آليات بناء الوعي الرشيد في ضوء الأحكام المتعلقة بالأخلاق، وبيان مقاصد الشريعة وأثرها في بناء الإنسان وعمارة الكون، وبيان أهمية الأخلاق وآليات بناء الوعي الرشيد في الدراسات القانونية، واستثمار سبل بناء الوعي الأخلاقي الرشيد والنهوض بالمجتمعات في ضوء نصوص القرآن الكريم، والبناء السلوكي الخاص والعام في السنة النبوية أسسه وتداعياته.

جدير بالذكر أن المؤتمر الدولي الخامس يقام برئاسة الدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة الكلية رئيس المؤتمر، والدكتورة فاطمة رجب الباجوري، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث مقرر عام المؤتمر، والدكتورة وفاء غنيمي محمد، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب أمين عام المؤتمر.