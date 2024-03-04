القناة الأولى تبرز مبادرة «الوطن» لترجمة ملخصات مسلسلات رمضان بلغة الإشارة لدعم ذوي الهمم

أبرزت القناة الأولى والفضائية المصرية، مبادرة جريدة الوطن المتعلقة بدعم ذوي الهمم من الصم والبكم بترجمة ملخّصات مسلسلات رمضان التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بلغة الإشارة.

أهداف مبادرة «الوطن»

وقال الإعلامي محمد الشاذلي، إنّ المبادرة تستهدف دمج ذوي الهمم من الصم والبكم، عن طريق ترجمة ملخصات مسلسلات رمضان 2024، انطلاقًا من استراتيجيتها المستمرة لدعم «قادرون باختلاف».

«الوطن» أول صحيفة عربية ومحلية تقدم هذه الخدمة

وأضاف «الشاذلي»: «جريدة الوطن أصبحت أول صحيفة عربية ومحلية تقدم هذه الخدمة»، مشيدا بتلك الخدمة ودورها في دمج ذوي الهمم الذين يمثلون أكثر من 8 مليون مواطن داخل مصر.