شيماء البرديني: ترجمة مسلسلات رمضان بلغة الإشارة حق أهالينا من ذوي الهمم

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، إنّ فكرة مبادرة جريدة الوطن المتعلقة بدعم ذوي الهمم من الصم والبكم بترجمة ملخصات مسلسلات رمضان التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بلغة الإشارة، ترجع إلى الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير الجريدة.

المبادرة تعد الأولى من نوعها في صحيفة

وأضافت «البرديني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، وجومانا ماهر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ المبادرة تُعدّ الأولى من نوعها في صحيفة، وتستهدف خدمة أكثر 8 ملايين مواطن من ذوي الهمم داخل مصر، مشيرةً إلى أنّ ذوي الهمم أثبتوا جدارتهم وقدراتهم على التغيير والتّقدم، والمُشاركة والدمج في المجتمع على مدار السنوات الماضية منذ انطلاق احتفالية «قادرون باختلاف».

وأوضحت «البرديني»، أنّ تقديم ملخصات دراما رمضان التابعة للشركة المتحدة بلغة الإشارة أصبح حقًا لذوي الهمم من أهالينا وإخوتنا من الصم والبكم، مؤكدة أنّ توعية ذوي الهمم من الأهداف الأساسية لمبادرة الجريدة، فالشركة المتحدة تُقدّم خلاصة الإبداع في مسلسلات رمضان 2024، كما أنّ الترفيه والمتعة من الحقوق المهمة لذوي الهمم، والتي من الممكن أن يكونوا فاقدين لهما نتيجة عدم وجود خطابٍ خاص بهم.

أهمية دمج ذوي الهمم في المجتمع

وأكدت أهمية دمج ذوي الهمم من الصم والبكم في المجتمع، ومشاركة الجميع في الدراما والبرامج وكل أشكال مواقع التواصل الاجتماعي المقدمة من قبل الشركة المتحدة.