«خطوة رائعة».. نهال عنبر تشيد بمبادرة «الوطن» لدعم «قادرون باختلاف» في رمضان

خدمة جديدة أطلقها موقع الوطن، لدعم أبطال «قادرون باختلاف»، توفر لهم فرصة الاستمتاع بمسلسلات رمضان، من خلال ترجمة ملخصات الأعمال الدرامية، بلغة الإشارة، تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسط إشادات واسعة من الجمهور والفنانين بينهم نهال عنبر، التي وصفها بأنها «مبادرة إنسانية رائعة».

نهال عنبر تشيد بمبادرة «الوطن»

دعمت الفنانة الكبيرة نهال عنبر، حملة جريدة الوطن، المتمثلة في إطلاق ملخصات مستوفية لأحداث المسلسلات الدرامية المعروضة على شاشات «المتحدة»، بلغة الإشارة، لتوفير السعادة والراحة لذوي الهمم من الصم والبكم، إذ أن المبادرة تعد الأولى من نوعها، على مستوى المواقع الإلكترونية في مصر.

أعربت نهال، عن سعادتها بالحملة، مضيفة في تصريحات خاصة، إلى أنها مبادرة فريدة واستثنائية ومتميزة: «فرحت جدًا بهذه المبادرة، وسعيدة للغاية بإطلاقها، وفي حقيقة الأمر، المبادرة خطوة مهمة رائعة».

خدمة الوطن تزيد شعبية مسلسلات رمضان

أشارت «عنبر» إلى دور أبطال قادرون باختلاف المتميز في المجتمع، إذ حققوا كثير من الإنجازات، ولهم تأثير واضح في كل مجالات الحياة، ما يتوجب على المجتمع الاهتمام بالجانب الترفيهي لهم، وإدماجهم في كوكبة الأحداث الدرامية.

وتابعت: «من حقهم مشاركتنا في المجتمع، وهذه المبادرة توفر شعبية أوسع للأعمال الرمضانية، إذ يمثلون قيمة كبيرة في المجتمع، ونجحوا في مجالات متعددة ومراكز كثيرة، ما يجعلهم مستحقين لبعضً الترفيه كنوع من المكافأة والتمتع بالأحداث الدرامية، مثل كل الفئات».

جدير بالذكر أن نهال عنبر تشارك في المسلسل الرمضاني «بدون سابق إنذار»، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، إذ ظهر الفنان آسر ياسين في المقطع الدعائي للمسلسل بغرفة العناية المركزة في أحد المستفيات، وتجسد «عنبر» شخصية الأم البطل، ويشاركهم في بطولة العمل الفنانين أحمد خالد صالح، وعائشة بن أحمد، جهاد حسام، وأحمد علي ماهر، وعدد من الفنانين الآخريين.

ومن المقرر عرض المسلسل عبر قناة «DMC»، وقناة «DMC» دراما، بالإضافة لمنصة «Watch it»، التي توفر مشاهدة الحلقات دون فقرات إعلانية.