«الجمهورية القوية بلبنان»: الفريق الشيعي يحاول التملص من مبادرة الاعتدال الوطني

قال النائب جورج عقيص عضو تكتل الجمهورية القوية اللبناني، إنّ الواقع اللبناني المستجد في مسألة الفراغ الرئاسي يقوم على أن المؤمن لا يلدغ من جحره مرتين، فالفراغ السابق على انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للبنان أملى على البلاد اتخاذ قرارات لم يكن من الممكن اتخاذها إلا تحت وطأة الفراغ.

تغير نظرة المعارضة اللبنانية في التعامل مع الأمور

وأضاف «عقيص»، خلال حواره مع الإعلامية دانيا الحسيني، مقدمة برنامج «مباشر بيروت»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «اليوم، تغيرت نظرتنا كقوى معارضة وصرنا أقرب إلى مبدأ مفاده أن عدم انتخاب رئيس ربما يكون أفضل من انتخاب رئيس ينتمي إلى محور الممانعة، فقد رأينا إلى أين انتخاب رئيس يساير محور الممانعة لبنان طوال 6 سنوات من حكم الرئيس ميشال عون».

انفتاح المعارضة اللبنانية على مساعي اللجنة الخماسية

وتابع: «هناك ثابت آخر، وهو أننا صامدون في هذه المواجهة ومنفتحون على مساعي اللجنة الخماسية وأي مبادرة داخلية والشاهد على ذلك موقفنا الإيجابي والسريع من مبادرة كتلة الاعتدال الوطني التي تعتمد على اسقاط مبدأ الحوار قبل الانتخاب كي لا نكرس أعرافا غير دستورية، ونلاحظ أن الفريق الآخر وتحديدا الثنائي الشيعي يحاول التملص من هذه المبادرة ووضع شروط لإسقاطها لأنه لا يزال في المربع الأول بالنسبة للموضوع الرئاسي وهو الإصرار على ترشيح مرشح واحد بعينه».