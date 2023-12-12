في كتف بعض 60 سنة.. زوجان من الغيط لصندوق الانتخاب: «سند وضهر»

اعتادا على مساعدة بعضهما البعض في كل أمور حياتهما منذ زواجهما قبل 60 عاما، حتى أنهما يذهبان معا في كل انتخابات للإدلاء بصوتيهما انطلاقا من واجبهما الوطني، هما الزوجان المسنان إبراهيم السقا وزوجته أم السعد عبد اللطيف، البالغان من العمر 77 عاما، اللذان أدليا بصوتيهما دعما لوطنهما، وحرصا على مستقبل أحفادهما.

الحرص على المشاركة في انتخابات الرئاسة

«خدت مراتي ونزلت علشان أنتخب لأجل مصر، إحنا اتعودنا على دعم بعض في كل حاجة في البيت والغيط وفي لجنة الانتخابات وحتى في المرض، كانت جارتي، حبيتها واتجوزتها وكملت معاها عمري، شريكة الفرح والحزن من 60 سنة، وامبارح نزلنا انتخبنا، لإن ده واجب وطني ومسؤولية قدام ربنا وقدام أحفادنا»، قالها «إبراهيم» لـ«الوطن»، مؤكدا حرصه على الإدلاء بصوته في مختلف الاستحقاقات الدستورية.

الزوجان حرصا خلال بناء حياتهما وإنجابهما لشابين على تعليمهما المسؤولية، وحب البلد والانتماء، وفق الزوجة «أم السعد»: «علمنا ولادنا يعني إيه مسؤولية، وبنكمل مسيرتنا مع أحفادنا، علشان لما نموت يبقوا عارفين حقوقهم وواجباتهم، ويكونوا واعيين لحق بلدهم عليهم»، معبرة عن سعادتها بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدة أنها أدلت بصوتها في الانتخابات السابقة: «مكنتش بسيب ولا انتخابات علشان ده واجب علينا، وده حق البلد اللي عملت لينا حاجات كتير، كفاية إن ولادي الاتنين متوظفين وأحفادي عايشين حياة كريمة».

المشروعات التنموية غّيرت مصر

المشروعات التنموية التي جرى إنشاؤها في السنوات الـ10 السابقة، كانت دافعا لمشاركة الزوجين في الانتخابات: «مصر حصل فيها حاجات كتير كويسة في السنين الأخيرة، مشروعات غّيرت شكل الحياة في القرى، مستشفيات ووحدات صحية ومراكز طبية، وكمان صرف صحي ووصلات مياه نضيفة، بصراحة مصر بقت حاجة تانية، بتتقدم للأحسن».

الرجل السبعيني عاصر كثير الأحداث، لكن العصر الحالي يعتبر الأفضل وفق تعبيره: «عشنا أحداث كتير، ولما جت الثورة أنا قلت البلد دي خلاص عليه العوض فيها، لكن السيسي نهض بيها وخلاها تعدي من كبوتها في وقت قصير، وأنا مبسوط أن ربنا مد في عمري، لحد ما شوفت تقدم مصر بالشكل الجيد ده، لو مت هبقى مطمن على مستقبل أحفادي».