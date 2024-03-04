محافظ قنا ورئيس هيئة «المثلث الذهبي» يناقشان سبل التعاون لتنمية المنطقة

ترأس اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة للمثلث الذهبي، لبحث سبل تنمية وتطوير المنطقة الاقتصادية للمثلث، بحضور عادل سعيد رئيس الهيئة الاقتصادية، وعدد من القيادات التنفيذية في مجالات الهندسة والتعدين والتخطيط والاستثمار بديوان عام محافظة قنا.

المشروعات الاستثمارية

وأكد محافظ قنا أهمية العمل بالنهج التشاركي مع جهات الدولة ذات الصلة بالمشروع، للوصول إلى نتائج ومخرجات وترجمتها إلى خطط تنفيذية لسرعة تنمية المنطقة وإقامة المشروعات الاستثمارية، مما يعمل على تشجيع الاستثمارات الجديدة بمشروع المثلث الذهبس، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية والحكومة.

المنطقة الاقتصادية المثلث الذهبي

وأضاف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، إنّ إنشاء المنطقة جاء بهدف تحقيق تنمية شاملة عبر إقامة مجموعة متنوعة من الأنشطة، إذ تتميز المنطقة الواقعة بين محور سفاجا – قنا شمالا ومحور القصير - قفط جنوبا، بالعديد من العوامل والثروات التعدينية والموقع الجغرافي الاستراتيجي، مشيرًا إلى أنّ المثلث الذهبي يستهدف تحسين استخدام الموارد التعدينية ورفع قيمتها المضافة وتنمية الأنشطة السياحية وقطاعات الزراعة والاستصلاح في الشريط الصحراوي الشرقي من محافظات الصعيد، لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية المحلية والبشرية وإقامة مجمعات صناعية وتجمعات عمرانية جديدة.

يُذكر أن مشروع المثلث الذهبي يضم مناطق عمرانية وصناعية وتعدينية وسياحية وزراعية وتجارية، إذ إن المنطقة غنية بالثروات التعدينية والمحجرية مثل الذهب والبازلت والرمال البيضاء والحجر الجيري والصخور الفوسفاتية، إضافة إلى العديد من مقومات السياحة كالشواطئ الممتدة على سواحل البحر الأحمر والمواقع الأثرية بجنوب صعيد مصر .