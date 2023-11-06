متحدث الوزراء يكشف عن منطقة «المثلث الذهبي» لمصر.. تقع بين 3 مدن

قال المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن المثلث الذهبي لمصر يقع بين قنا وسفاجا والقصير، مشيرا إلى أن هذه المنطقة واعدة وبها الكثير من المقومات سواء سياحية، متمثلة في شواطئ البحر الأحمر والكثير من الثروات المعدنية القائمة في هذه المنطقة، ويتم حاليا تطوير ميناء سفاجا.

«المثلث الذهبي» منطقة واعدة

وأضاف «الخشن»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن اجتماع رئيس الوزراء اليوم بهذا الشأن يهدف لوضع تصور لكيفية تطوير هذه المنطقة الواعدة، وهناك مخطط عام لتطوير منطقة المثلث الذهبي.

وأشار إلى أن المخطط يتمثل في إقامة مناطق صناعية وزراعية ولوجستية بجوار ميناء سفاجا، وهدف اجتماع اليوم هو كيفية تفعيل هذا المخطط على أرض الواقع، وهناك توجه في هذا السياق بأن تكون هناك شراكات مع القطاع الخاص في تطوير هذه المنطقة الواعدة.

الدولة تولي أولوية رئيسية للصناعة

ولفت إلى أن الدولة تولي أولوية رئيسية لمسألة الصناعة، والرئيس السيسي أكد هذا الأمر كثيرا، فهناك فجوة دولارية، والتعاون بشكل هيكلي مع هذه الفجوة يتطلب توطين الصناعة ووجود مكون محلي في الصناعة وهو أمر مهم وعلى رأس أولويات الدولة.

وأفاد بأن الدولة تقدم حوافز لتنمية الصناعة بطرق مختلفة بتخصيص أراضي أو المجمعات الصناعية وتسليمها إلى المصنعين أو المشروعات الجادة وتسهيل عملية التراخيص.