«الكهرباء» تطلق منصة إلكترونية للتوسع في الخلايا الشمسية أعلى المنازل

أطلق الدكتور محمد شاكر، وزيرالكهرباء والطاقة المتجددة، منصة مصر للطاقة الشمسية، بالتعاون بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ومشروع نظم الخلايا الصغيرة والمتوسطة التابع لمركز تحديث الصناعة.

التواصل مع العملاء والجهات المعنية

و«مصر للطاقة الشمسية» منصة تفاعلية يتم من خلالها التعرف على محطات طاقة شمسية ومتابعة تركيبها للمواطنين أفراداً وشركات، وربطها على شبكة الكهرباء القومية، عن طريق شركات التوزيع المختلفة، وتتيح أيضاً التواصل مع العملاء والجهات المعنية عن طريق البريد الإلكتروني والرسائل النصية على الهاتف المحمول والتنبيهات على المنصة.

وأنشئت لوحة متابعة مركزية من خلال مركز المتابعة والتشغيل الرقمي الذي تم إنشائه بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية، ويمكن من خلاله متابعة المخطط الزمني لكل مشروع لتذليل أي عقبات حال وجودها، وأيضا إصدار التقارير والإحصائيات التي يتم من خلالها متابعة المشاريع وطلبات الربط والتأهيل وحصر القدرات المركبة بالشبكة الكهربائية .

وفضلاً عن ذلك، تم إنشاء منظومة شكاوى قوية تربط جميع الجهات المعنية، ما يسهم بشكل سريع نحو حل ومعالجة أي شكاوى بشكل أسرع.

تقليل نسبة الإعتماد على الوقود الأحفوري

ووجه «شاكر» بأهمية الاهتمام بزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية، لتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يساعد فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة، ويساعد أيضاً على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعى لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادي.

وقدم الوزير شكره لكل من ساهم في إنشاء هذه المنصة، ومتمنياً بأن يكون استكمالاً للجهود المبذولة من أجل تقدم الأمة العربية بأكملها، ويمكن الاطلاع من خلال الرابط التالي https://pv-hub.org/.