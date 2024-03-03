روابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مارس 2024 في 5 محافظات

بدأ ما يقرب من مليون و155 ألف مشترك بفروع وإدارات وشبكات توزيع الكهرباء مصر الوسطى، في محافظات «الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد»، إجراء عمليات البحث والاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر مارس 2024.

خطوات الاستعلام عن فاتورة مارس 2024

وأعلنت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 6 خطوات يجب أنّ يتبعها المشتركون للاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء لشهر مارس 2024، كالتالي:

- اختيار القطاع التابع له المستخدم «المحافظة التي يتواجد بها منزله أو نشاطه».

- اختيار الفرع التابع له المستخدم.

- كتابة رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام.

- الضغط على «إظهار الفاتورة» وحينها ستظهر آخر فاتورة كهرباء.

- إذا لم تظهر للمشترك فاتورة، يحاول التأكد من إدخال الفرع بشكل صحيح، وكذلك رقم الاشتراك.

روابط الاستعلام عن فاتورة كهرباء مارس 2024

- الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بمحافظة بني سويف من خلال الرابط التالي http://www.meedco.gov.eg/fatwra1.aspx

- الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بمحافظة الفيوم من خلال الرابط التالي http://www.meedco.gov.eg/fatwra1.aspx

- الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى بمحافظة المنيا من خلال الرابط التالي http://www.meedco.gov.eg/fatwra1.aspx

- الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بمحافظة أسيوط من خلال الرابط التالي http://www.meedco.gov.eg/fatwra1.aspx

- الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بمحافظة الوادي الجديد من خلال الرابط التالي http://www.meedco.gov.eg/fatwra1.aspx