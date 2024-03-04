طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بشركة توزيع مصر الوسطى.. خطوات سهلة

أعلنت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، على منصّة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الخطوات التي يجب أن يتبعها المشتركون للاستعلام عن قيمة الاستهلاك لفاتورة شهر مارس 2024 في المناطق الواقعة بنطاق عملها بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد.

خطوات الاستعلام عن فاتورة مارس 2024

وجاءت خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن شهر مارس 2024 في جميع فروع وإدارات وشبكات المحافظات التابعة لنطاق عمل شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء كالتالي:

** الخطوة الأولى: اختيار القطاع التابع له «القطاع هو المحافظة التي تتواجد بها منزله أو نشاطه».

** الخطوة الثانية: اختيار الفرع التابع له، وهو مكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى «الفرع هي المدينة أو المركز التي يتواجد بها منزلك أو نشاطك».

** الخطوة الثالثة: كتابة رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام.

** الخطوة الرابعة: اضغط على «إظهار الفاتورة» وحينها ستظهر آخر فاتورة كهرباء وفاتورتين سابقتين ويمكن استعراضهما بالسهم يمين «فاتورة سابقة» والرجوع للفاتورة الأخيرة بالسهم شمال «فاتورة تالية».

** الخطوة الخامسة: إذا لم تظهر للمشترك فاتورة حاول التأكد من إدخال الفرع صحيح، وكذلك رقم الاشتراك، كما هو موضح سابقًا من الفاتورة الأخيرة أو الفواتير السابقة وحاول كتابتها مرة أخرى.

** الخطوة السادسة: يمكن للمشترك أيضا الاستعلام من جديد.

روابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مارس 2024

وكشفت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء روابط يمكن من خلالها أن يجري المشترك عمليات البحث والاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة شهر مارس 2024 كالتالي:

** الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بمحافظة بني سويف من خلال الرابط التالي.

** الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بمحافظة الفيوم من خلال الرابط التالي.

** الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى بمحافظة المنيا من خلال الرابط التالي.

** الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بمحافظة أسيوط من خلال الرابط التالي.

** الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بمحافظة الوادي الجديد من خلال الرابط التالي.

عدد المشتركين بمحافظات مصر الوسطى

يذكر أنّ عدد المشتركين بشركة توزيع كهرباء مصر الوسطى ما يقرب من مليون و155 ألف مشترك بجميع فروع وإدارات وشبكات الكهرباء بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد.