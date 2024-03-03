مفاجأة سارة من الكهرباء.. إجراء جديد للقضاء على أخطاء الفواتير نهائيا

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء عن استخدام فروع شركات توزيع الكهرباء في المحافظات، تطبيق برنامج الإصدار الموحد للقضاء نهائيًا على الأخطاء الحسابية لفواتير استهلاك الكهرباء، وإصدار فاتورة تُعبر عن الاستهلاك الحقيقي للمشتركين.

وجود علامة مائية يصعب التلاعب بها

وقال المصدر، لـ« الوطن»، إنّ هناك تعليماتٍ مشددة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، ونائبه المهندس أسامة عسران، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة للكهرباء، بضرورة اﻻلتزام بإصدار فاتورة استهلاك الكهرباء للمواطن بناء على صورة العداد التي تُحضرها شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، وعدم إصدار أي فاتورة بناء على متوسط اﻻستهلاك، ويجب أن تكون المرجعية الرئيسية ﻹصدار الفاتورة هي صورة العداد التابعة لشركة شعاع نظرًا لدقة صورة شعاع، ووجود علامة مائية بها يصعب التلاعب بها.

ميزات تطبيق برنامج الاصدار الموحد

وكشف المصدر المميزات التي يتمتع بها تطبيق برنامج الإصدار الموحد بشركات توزيع الكهرباء للقضاء على الأخطاء الحسابية بالفواتير كالتالي

* برنامج الإصدار الموحد سيلعب دورًا مهمًا في القضاء نهائيا على أخطاء المحاسبة التي تتسبب في إصدار فاتورة غير دقيقة في بعض الأوقات.

* وزارة الكهرباء ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة تعمل على تطوير منظومة إصدار فواتير الاستهلاك بشكل مستمر.

* وزارة الكهرباء تسعى إلى القضاء نهائيا على أخطاء الفواتير بنسبة 100%.

* الاعتماد على أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة و البرامج الاليكترونيه في منظومة اصدار الفواتير

* انخفاض معدل الشكاوى من أخطاء الفواتير.

* البرامج والتطبيقات الاليكترونية التي تعتمد عليها شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لها دور كبير في إصدار فاتورة معبرة عن استهلاك فعلي للمواطن نتيجة دقة القراءة.

* تقليل نسب الفقد بالشركات نتيجة التنسيق مع شركة شعاع للإبلاغ عن أي مخالفات أو سرقات تيار كهربائي.

* أثبتت نجاح شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء في تقليل الخسائر المالية بشركات توزيع الكهرباء.