«الصحة الفلسطينية»: إصابة مليون شخص بأمراض معدية في غزة منذ «7 أكتوبر»

نشر الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، حصيلة ما تعرض له القطاع الطبي في غزة خلال 150 يوما من العدوان الاسرائيلي المتواصل، الذي بدأ في 7 أكتوبر الماضي، كاشفا أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد إحداث كارثة إنسانية وصحية لا توصف، ساهمت في انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، إذ رصدت الصحة الفلسطينية نحو مليون إصابة بالامراض المعدية ولا يتوفر الإمكانيات الطبية اللازمة للتعامل معها.

استشهاد 364 كادرا صحيا على يد الاحتلال الإسرائيلي

وكتب في منشور عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 364 كادرا صحيا، واعتقلت 269 آخرين على رأسهم مدراء مستشفيات في خان يونس وشمال غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل دمرت 155 مؤسسة صحية وأخرجت 32 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة، كما استهدفت 126 سيارة إسعاف لإخراجها عن الخدمة.

وأشار القدرة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت البنى التحتية لمستشفيات خان يونس وشمال غزة وتحويلها إلى نقاط طبية، موضحا أن الوضع الصحي في غزة أصبح كارثيا ولا يمكن وصفه ويزاد سوءا يوم بعد يوم.

سكان شمال غزة يصارعون الموت نتيجة المجاعة

وأكد المتحدث باسم الصحة الفلسطينية أن سكان شمال غزة يصارعون الموت بسبب المجاعة التي فاقت أي مستويات عالمية، نتيجة شح مياه الشرب وعدم توفر الطعام، والتي راح ضحيتها عشرات الأطفال والنساء والمسنين حتى هذه اللحظة، مطالبا الأمم المتحدة بتفعيل القانون الدولي الانساني لحماية المدنيين والمؤسسات والطواقم الصحية، وتوفير أسباب النجاة لسكان قطاع غزة لمنع الكارثة الانسانية.