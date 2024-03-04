مستشار «التضامن» عن مبادرة «الوطن» لدعم ذوي الهمم: نشجعها ونسعى لتطويرها

أشاد الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزير التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، بإطلاق جريدة الوطن خدمة جديدة لذوي الهمم من الصم والبكم، تتمثل في ترجمة ملخصات مسلسلات الموسم الرمضاني المقبل بلغة الإشارة، انطلاقًا من استراتيجيتها المستمرة لدعم «قادرون باختلاف»، مؤكدا أنّ الفكرة استجابة لمطالب ذوي الهمم من الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إنتاج أفلام ومسلسلات موجهة لهم.

وقال الدكتور صلاح هاشم لـ«الوطن»، إنّ الفكرة كبداية طيبة جدا ومستحدثة وتعبر عن اهتمام الدولة بالأشخاص ذوي الهمم وتكفل حقهم الطبيعي في الخيال والمتعة والتفسير، وهي كلها حقوق إنسانية كفلتها المواثيق الدولية، موضحا أنّ الدراما بها جزء كبير خيالي ومتعة ودروس كثيرة مستفادة.

وأضاف «هاشم»، أنّ البداية بترجمة ملخصلات المسلسلات نموذج جيد، وسيكون قابل للتطبيق بشكل أوسع، ما يحقق استفادة كبيرة من المشروع، موجّها التحية والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على جهودها في دعم ذوي الهمم.

ونوه الدكتور صلاح هاشم، بأنّ الفكرة نتاج مطالب ذوي الهمم، وأنّ الصدى الإيجابي للفكرة سيحقق التوسع لها بشكل كبير خلال الفترات المقبلة لترجمة مسلسلات كاملة: «نشجع المبادرة ونسعى لتطويرها».