عم الشهيد الرائد مصطفى عبدالرازق: لم يقصر في خدمة الوطن

قال اللواء نور عبدالرازق عم الشهيد الرائد مصطفى عبدالرازق، إن ابن شقيقه استشهد أثناء مطاردة عنصر إجرامي سبق اتهامه في عدد من القضايا في محافظة أسيوط، إذ كان العنصر خطيرا ومسجلا على مستوى الوزارة في الاتجار بالمخدرات.

واقعة استشهاد الرائد مصطفى عبد الرازق

وأضاف «عبدالرازق»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «هذه الواقعة كان لها أثرا شديدا على المواطنين في أسيوط وسوهاج، فقد كان من الشخصيات الجميلة والشباب الخدوم الذي يؤدي عمله على أكمل وجه ولا يقصر في خدمة المواطنين».

وتابع عم الشهيد الرائد مصطفى عبدالرازق: «صعيد مصر يعشق الشرطة ويعشق بلده، وعائلتنا قدمت شهداء في حرب الاستنزاف، وعندما علمنا باستشهاد الرائد مصطفى عبدالرزاق كان وقع الخبر علينا شديدا جدا، لكن ما يعزينا أنه في مكان أفضل عند الله، فقد احتسبناه شهيدا، وكان يوم وداعه مشهدا عظيما، فقد شيُع في جنازة عسكرية محترمة وفي وجود أبناء محافظتي أسيوط وسوهاج، وكلنا تحت أمر مصر».