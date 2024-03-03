«الوطن» تطلق خدمة تلخيص المسلسلات لأبنائنا من الصم وضعاف السمع في رمضان

تطلق جريدة الوطن خدمة جديدة لذوي الهمم من الصم والبكم، تتمثل في ترجمة ملخصات مسلسلات الموسم الرمضاني المقبل بلغة الإشارة، انطلاقًا من استراتيجيتها المستمرة لدعم «قادرون باختلاف»، وتوفير سبل الراحة لهم خلال الشهر الكريم.

وتعد هذه الخدمة المقدمة من جريدة «الوطن»، هي الأولى من نوعها من بوابة إلكترونية في مصر لمتابعيها، فبإمكانهم متابعة جميع ملخصات الأعمال الدرامية المعروضة على قنوات شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر منصاتها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمؤسسة الوطن ليتعرفوا على ملخص حلقات المسلسلات الدرامية وسير الأحداث بها.