«الوطن» تطلق خدمة تلخيص المسلسلات لأبنائنا من الصم وضعاف السمع في رمضان
كتب:
منار مجدي
12:22 م | الأحد 03 مارس 2024
جريدة الوطن
تطلق جريدة الوطن خدمة جديدة لذوي الهمم من الصم والبكم، تتمثل في ترجمة ملخصات مسلسلات الموسم الرمضاني المقبل بلغة الإشارة، انطلاقًا من استراتيجيتها المستمرة لدعم «قادرون باختلاف»، وتوفير سبل الراحة لهم خلال الشهر الكريم.
وتعد هذه الخدمة المقدمة من جريدة «الوطن»، هي الأولى من نوعها من بوابة إلكترونية في مصر لمتابعيها، فبإمكانهم متابعة جميع ملخصات الأعمال الدرامية المعروضة على قنوات شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر منصاتها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمؤسسة الوطن ليتعرفوا على ملخص حلقات المسلسلات الدرامية وسير الأحداث بها.