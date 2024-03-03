مجلة Egypt Today تثمن خدمة «الوطن» بترجمة مسلسلات رمضان للغة الإشارة

تلقى خدمة جريدة «الوطن»، بترجمة مسلسلات رمضان عبر منصاتها، للغة الإشارة ترحيبا واسعا من قبل الكثيرين، وقد ثمنت مجلة Egypt Today، مبادرة «الوطن»، ووصفتها بأنها دعم لذوي الهمم.

ونشرت الصحيفة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، «بانر»، يحتفي بخدمة جريدة الوطن، وشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وكتبت في تعليقها على المبادرة، «لأول مرة صحيفة الوطن تعرض ملخصات مسلسلات رمضانية مترجمة بلغة الإشارة»، وأكملت الصحيفة في تعليقها، «ويأتي ذلك ضمن استراتيجية صحيفة الوطن لدعم الأشخاص ذوي الهمم أو بمعنى آخر ذوي القدرة المختلفة».

ما هي مبادرة «الوطن» لترجمة المسلسلات؟

ومن الجدير بالذكر إنه أطلقت جريدة الوطن خدمة جديدة لذوي الهمم من الصم والبكم، وذلك ضمن استراتيجيتها المستمرة لدعم «قادرون باختلاف»، وتوفير سبل الراحة لهم خلال الشهر الكريم، وتلك الخدمة التي تقدمها «الوطن»، تتمثل في ترجمة ملخصات مسلسلات الموسم الرمضاني المقبل بلغة الإشارة.

وتلك الخدمة التي تقدمها جريدة «الوطن»، هي الأولى من نوعها من بوابة إلكترونية في مصر لمتابعيها، فبإمكانهم متابعة جميع ملخصات الأعمال الدرامية المعروضة على قنوات شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر منصاتها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمؤسسة الوطن ليتعرفوا على ملخص حلقات المسلسلات الدرامية وسير الأحداث بها.