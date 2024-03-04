وفد طلابي من «زراعة عين شمس» في زيارة للمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات

أعلنت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية «كيوكاب» استقبال المعمل لطلاب كلية زراعة جامعة عين شمس بقسم علوم أغذية خلال الزيارة العلمية للتعرف على أنشطة المعمل المختلفة ودوره في منظومة الرقابة على الأغذية والصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.

وقدم الدكتور محمود السيسي مدير مركز التدريب بالمعمل عرضًا عن المعمل والدور الذى يقوم به ضمن منظومة سلامة الغذاء وطرق التحليل المختلفة في الأغذية وتم عمل تنظيم جولة تفقدية للطلاب لأقسام المعمل المختلفة.

جهود المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات في فتح أسواق دولية

وقدم الباحثين بالمعمل بالأقسام المختلفة نبذة مختصرة عن دور كل قسم وما يقدمه من خدمات تحليلية وطرق الكشف عن الملوثات والأجهزة المستخدمة، كما تطرق الباحثين إلى اعتماد المعمل من جهات الاعتماد الدولية وأهمية ذلك في فتح أسواق دولية مختلفة وقبول نتيجة فحص العينات، بما يتوافق مع متطلبات هذه الأسواق.