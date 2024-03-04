دي نيرو يجهز مفاجأة للمصريين تبدأ من رأس الحكمة.. «ستجدونا في كل مكان»

حدث استثنائي ومميز، أعلن عنه المطعم الأسطوري الشهير «نوبو» المملوك للممثل الأمريكي روبرت دي نيرو، المقرر أن يستمتع خلاله الحضور بتجربة المقبلات المميزة بداية من غدا الثلاثاء، حتى يوم 12 مارس الجاري، ويشاهدون فن الطهي في محطات الطهاة الحية، في تجربة وصفوها بأنّها «عالم نوبو كما لم يحدث من قبل»، قبل الافتتاح الرسمي لسلسلة مطعمه الجديدة في مصر.

«نوبو» في رأس الحكمة والشيخ زايد

يأتي هذا الحدث الاستثنائي، بعد إعلان الممثل الأمريكي الشهير روبرت دي نيرو، أنّ العلامة التجارية الفندقية «نوبو» ستغزو مصر من خلال شركة التطوير العقاري المصرية سوديك التي تقود عملية تطوير فندقي وريزيدنس نوبو، أحدهما في منطقة الشيخ زايد الجديدة بغرب القاهرة، ومشروع سوديك في الساحل الشمالي في رأس الحكمة، بالإضافة إلى مطعم نوبو.

افتتاح مطعم نوبو بحلول 2026

العلامة التجارية الفندقية «نوبو» التي تتخذ من فلوريدا مقرًا لها، برأسة الممثل روبرت دي نيرو، والمنتج السينمائي مئير تيبر والطاهي نوبو ماتسوهيسا، وهي سلسلة مطاعم يابانية مشهورة عالميًا ومعروفة بمأكولاتها المبتكرة وعملائها المشاهير، ولها أكثر من 30 فرع حول العالم، إذ يستعد «دي نيرو» بحلول عام 2026 بإحضار نوبو إلى الساحل الشمالي، الذي يعتقد أنّها مدينة ذات مستقبل مشرق.

وقال «دي نيرو» في مقطع فيديو سابق نشرته القناة الرسمية للعلامة الفندقية على «يوتيوب»: «أنا سعيد جدًا بافتتاح مطعم نوبو ثانٍ في مصر، لقد أحببت هذا البلد، ويسعدني أن أكون جزءًا من اقتصاده المتنامي».

واعتمد مقطع الفيديو الترويجي للإعلان عن السلسلة الجديدة للمثل الشهير في مصر، على بعض اللقطات الحية المصورة من شوارع مصر القديمة، بالإضافة إلى ظهور المساجد والأهرامات ونهر النيل والشواطئ الساحلية الساحرة وأصحاب الحرف اليدوية البُسطاء.