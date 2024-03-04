محافظ كفر الشيخ يتابع تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في قرى دسوق

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، سير العمل بمشروع الصرف الصحي بقريتي «فم الصعيدي، ومحلة أبو علي» بمركز دسوق، للتأكد من تقدم وسير العمل بشكل منتظم ووفقًا للجدول الزمني المحدد، وبأعلى معايير الجودة، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

مشروع الصرف الصحي بقرية فم الصعيدي

وأوضح المحافظ، أنّ مشروع الصرف الصحي بقرية فم الصعيدي يتضمن شبكات انحدار بأقطار مختلفة من 160 إلى 400 ملي بطول حوالي 3 كيلو، ومحطة رفع رئيسية تتكون من بيارة قطر داخلي 3 متر والمباني الملحقة، ومحطة رفع فرعية تتكون من بيارة قطر داخلي 3 متر ومباني ملحقة، وخط طرد محطة الرفع الرئيسية قطر 200 ملي بطول حوالي 1000 متر، وخط طرد محطة الرفع الفرعية بقطر 150 ملي بطول حوالي 250 متر، لافتاً أنّ محطة الرفع الرئيسية المكونة من بيارة قطرها 3 متر ومباني ملحقة تم التنفيذ بنسبة تصل إلى 70%، ومحطة الرفع الفرعية المكونة من بيارة قطرها 3 متر ومباني ملحقة تم التنفيذ بنسبة تصل إلى 85%.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنّ محطة الصرف الصحي الجديدة بقرية محلة أبو علي تُقام على مساحة 625 متر، والتى تم الانتهاء بنسبة 70% من الأعمال الإنشائية والميكانيكية داخل المحطة، وتم الانتهاء من خط الطرد بنسبة 100% وخطوط الإنحدار بنسبة 65%، والوصلات المنزلية بنسبة 60%، كما تم الانتهاء من محطتين أخرى بقريتي «كفر إبراهيم، وجماجون» بمركز دسوق.

تحسين جودة الحياة من خلال توفير بيئة صحية وآمنة

وأكد المحافظ، أنّ مشروعات الصرف الصحي، ضرورية لحماية الصحة العامة والبيئة والمجتمع، وترفع من مستوى المعيشة، وتقلل من الأمراض، وتساعد في تحسين جودة الحياة من خلال توفير بيئة صحية وآمنة، وتحقق التنمية المستدامة.