مؤلفة مسلسل كامل العدد: منبهرة بجرأة دينا الشربيني في أداء دور الأم

عبرت الكاتبة رنا أبو الريش مؤلفة مسلسل كامل العدد عن انبهارها بالفنانة دينا الشربيني لتجسيدها دور أم لأبناء كبار في مرحلة المراهقة خلال أحداث الجزئين الأول والثاني من المسلسل المشارك في سباق الدراما الرمضانية 2024.

وقالت رنا أبو الريش خلال حديثها عن دينا الشربيني في تصريحات لـ«الوطن»: «أنا مبهورة بالفنانة دينا وجرأتها وشجاعتها، خاصة أن هناك فنانات كثيرات في سنها وأكبر منها وأمهات في الحقيقة يرفضن تجسيد دور أم على الشاشة، ودينا رغم صغر سنها وليست أم في الواقع، قررت القيام بدور أم لولد كبير في السن، كان من الممكن أن تشعر دينا بالخوف من الدور، ولكن ذلك لم يحدث أولا لأنها فنانة حقيقية وثانيا أنها أحبت السيناريو».

تفاصيل دور دينا الشربيني في مسلسل كامل العدد +1

وتواصل دينا الشربيني تجسيد دور ليلى تيمور في الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد +1، وهو المسلسل المشارك في موسم الدراما الرمضانية 2024 ويحمل توقيع المخرج خالد الحلفاوي، ومن تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، ويجمع في بطولته عدد من النجوم من بينهم شريف سلامة، إسعاد يونس، ميمي جمال بالإضافة إلى جيهان الشماشرجي وأحمد سعيد عبد الغني.