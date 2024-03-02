تفاصيل مشاركة بادرة في مسلسل كامل العدد الجزء الثاني.. تعلمت العربية

تشارك الفنانة الاستعراضية التشيلية بادرة في مسلسل «كامل العدد»، الجزء الثاني، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، حيث ظهرت بشخصيتها الحقيقية ضمن الأحداث في الجزء الأول كزوجة «عمر» الذي قام بدوره الفنان الراحل مصطفى درويش.

تعلمت اللغة العربية من أجل الدور

وقالت الكاتبة يسر طاهر، مٌؤلفة مسلسل كامل العدد، إن بادرة مٌجتهدة للغاية وطورت من نفسها لتستطيع تقديم الشخصية، مٌوضحة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «بادرة عملت على نفسها من أجل الشخصية، حيث تعلمت اللغة العربية من أجل الدور، إضافة إلى أنها ظريفة ولديها كاريزما واضحة على الشاشة».

وتشهد شخصية بادرة عددا من التحولات ضمن أحداث الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد، حيث ستكون أم لفتاتين توأم تنجبهما من «عمر» قبل وفاته ضمن أحداث المسلسل، كما تشهد مواجهات مع الفنانة ميمي جمال التي تقوم بدور والدة «عمر» في المسلسل.

تطورات جديدة في شخصية بدرة في مسلسل كامل العدد

ونشرت بادرة صورة البوستر الخاص بها من مسلسل كامل العدد عبر حسابها على «إنستجرام» معلقة، «متحمسين تشوفوا ماما بادرة في رمضان 2024».

تفاصيل مسلسل كامل العدد الجزء الثاني

ويعرض مسلسل كامل العدد الجزء الثاني في إطار 15 حلقة من ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024، وهو من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، إخراج خالد الحلفاوي، وبطولة شريف سلامة، دينا الشربيني، إسعاد يونس، ألفت إمام، ميمي جمال، أحمد كمال وجيهان الشماشرجي.