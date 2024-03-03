من وحي مسلسل كامل العدد +1.. كيف تتعامل مع زوجتك عند تعبها من ضغط الأطفال؟

أحداث كثيرة ومواقف كوميدية ممتعة، جميعها قد تميل إلى الأحداث الحقيقية، يجسدها مسلسل كامل العدد +1، والتي ظهرت خلال عرض البرومو الرسمي للمسلسل، على منصة «WATCH IT» وشاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

على الرغم من البهجة والكوميديا التي ظهرت خلال عرض برومو مسلسل كامل العدد +1، إلا أنها جسدت موقفا جمع بين الزوجين وهو متضرر من رائحة زوجته بسبب طفلها الصغير، وهو ما تُعاني منه كل زوجة في حياتها اليومية، فضلًا عن تعبها ومعاناتها مع أطفالها، خاصة إذا كانوا أطفالا لا تتجاوز أعمارهم الـ5 سنوات.

كيفية التعامل مع الزوجة

ومن وحي مسلسل كامل العدد +1، نستعرض أبرز الطرق التي يمكن أن يتعامل بها الزوج مع زوجته، خاصة إذا كانت تعاني مع أطفالها طوال الوقت، وفق ما نشره موقع «indiaparenting».

حينما تكون الزوجة منهكة للغاية مع الأطفال، يجب على الزوج أن يشجعها ببعض الكلمات ويساندها دائمًا، وأن لا يضغط عليها أكثر في الاهتمام به وبمتطلباته، كما أنه يجب عليه التخفيف من عليها ومشاركتها في الاهتمام بالأطفال.

يجب على الزوج ألا يظهر ضجره من زوجته، حينما لا تهتم به أو تهتم بنفسها، وهو ما أظهره الفنان شريف سلامة «الزوج» حينما لم يستطع تحمل مشهد زوجته وعلى كتفها «قشط» ابنهما الصغير، إلا أنه لم يتفوه بأي كلمة تضايقها.

أحداث مسلسل كامل العدد

مسلسل كامل العدد +1، سوف يتم عرضه على مدار 15 حلقة، وتميل أحداث المسلسل إلى الطابع الاجتماعي بين زوجين وأبنائهما، من خلال تطورات جديدة يواجهها الزوجان، من بطولة دينا الشربيني، التي تجسد شخصية ليلى صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، وشريف سلامة الذي يجسد شخصية أحمد طبيب التجميل.