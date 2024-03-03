بدرة عن مشاركتها في مسلسل كامل العدد +1: حلم تحول إلى حقيقة

عبرت الفنانة التشيلية بدرة عن سعادتها بالمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد +1، للمخرج خالد الحلفاوي، والذي يُعرض في موسم الدراما الرمضانية 2024، ونشرت عبر حسابها على «إنستجرام» مجموعة صور من كواليس المسلسل التي تجمعها بـ دينا الشربيني وإسعاد يونس وميمي جمال معلقة «حلم تحول إلى حقيقة».

تفاصيل شخصية بدرة

وتشهد شخصية بدرة عددا من التحولات في الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد، بعد مشاركتها في الجزء الأول العام الماضي، حيث تقوم بدور أم بعد إنجابها بنتين توأم من زوجها «عمر» قبل وفاته، وهي الشخصية التي جسدها الفنان الراحل مصطفى درويش، وتدخل في العديد من المغامرات مع والدة عمر التي تقوم بدورها الفنانة ميمي جمال في الجزء الجديد من المسلسل.

قنوات عرض مسلسل كامل العدد +1 في رمضان 2024

ويعرض مسلسل كامل العدد +1 في موسم الدراما الرمضانية 2024، ويستكمل في 15 حلقة أحداث الجزء الأول الذى تتطرق إلى حياة ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) بعد زواجهما والتحدى الذى يواجههم في تربية أبنائهم الـ 8 معا، وهو من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي، ويضم في بطولته كلا من شريف سلامة، ودينا الشربيني، وإسعاد يونس، وميمي جمال، وجيهان الشماشرجي، وأحمد كمال، بجانب مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف.

ومن المقرر أن يذاع مسلسل كامل العدد +1 حصريا على قناة ON في موسم الدراما الرمضانية، إضافة إلى منصة «واتش ات» الإلكترونية.