أبرز توصيات المؤتمر الدولي للسياحة الصحية.. منها عرض الفرص الاستثمارية

أعلنت وزارة السياحة والآثار، أبرز التوصيات التي صدرت عن المؤتمر الدولي للسياحة الصحية، والذي عقد في القاهرة خلال يومي 2 و3 مارس الجاري، والتى أعلنها الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

وشملت التوصيات ضرورة قيام كل الجهات المعنية فيما يخصه بدورها، بما يسهم في تعزيز منتج السياحة الصحية في مصر بشقيه العلاجي والاستشفائي.

تنمية وتطوير منتج السياحة الاستشفائية

وأضافت الوزارة أن التوصيات المتعلقة بمنتج السياحة الاستشفائية، أكدت أهمية التوجه الذي سلكته وزارة السياحة والآثار في هذا الإطار، والخاص بإنشاء استراتيجية متكاملة لتنمية وتطوير منتج السياحة الاستشفائية في بعض المقاصد السياحية ذات الأولوية، ومنها سانت كاترين وواحة سيوة، وتحديد مقوماتها الاستشفائية والشرائح والأسواق المستهدفة.

عرض الفرص الاستثمارية في المناطق المستهدفة

وأشارت الوزارة إلى أن توصيات المؤتمر الدولي للسياحة الصحية، أكدت أنه حال ما إذا أثبتت الاستراتيجية العوائد الاقتصادية للسياحة الاستشفائية، يجرى وضع الأسس اللازمة لعرض الفرص الاستثمارية بتلك المناطق المستهدفة ذات المقومات الطبيعية الفريدة.