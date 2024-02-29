تراجع كبير.. اعرف سعر الدرهم الإماراتي والريال السعودي في السوق الموازية

شهدت السوق الموازية لأسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، تراجعا ملحوظا على مدار الأيام الماضية، بعد توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر بين مصر والإمارات لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة.

سعر الدرهم الإماراتي

وشهد سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري، اليوم، في السوق الموازية، تراجعا كبيرا ليسجل 13.24 جنيه بعد أن كان عند مستوى 20 جنيهًا.

سعر الريال السعودي

فيما سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 29-2-2024، تراجعا إلى مستوى 12.9 جنيه، متراجعًا من مستوى 19 جنيهًا.

الدفعة الأولى لصفقة رأس الحكمة

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسلمت اليوم 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، ومن المقرر غدا تسلم 5 مليارات دولار أخرى.