اقتربت من الرسمي.. هبوط حاد في أسعار العملات بالسوق الموازية

شهدت العملات في السوق الموازية انهيارًا كبيرًا اليوم الأحد 3-3-2024، ويأتي ذلك الانهيار بعد تقيد الدولة للسوق الموازية من خلال اتخاذها عدة إجراءات أولها كبح جماح مافيا العملة، بالإضافة إلى طرح تسهيلات كبيرة للمستثمرين للدخول الى السوق المصرية.

مازالت توابع صفقة رأس الحكمة تلقي بظلالها على السوق الموازية، حيث انهارت أسعار العملات واقتربت من السوق الرسمية، وذلك في أعقاب توقيع الصفقة وخاصة بعد إعلان رئيس الجمهورية، دخول أول جزء من قيمة الصفقة إلى البنك المركزي، مما أحدث تقيد للمضاربين داخل السوق الموازية.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار العملات في السوق الموازية اليوم الأحد.

أسعار الدولار في السوق الموازية

سجل سعر الدولار في السوق الموازية اليوم الأحد 41 جنيها مقابل 43 جنيها في تعاملات الأمس، في المقابل سجل سعره في السوق الرسمي 30.83 جنيه.

سعر اليورو في السوق الموازية اليوم

سجل سعر اليورو اليوم في السوق الموازية 44.30 جنيه، بينما سجل سعره في البنك المركزي 33.4 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في السوق الموازية

وسجل سعر الدينار الكويتي في السوق الموازية 129.3 جنيه مقابل 132 جنيه في تعاملات الأمس.

سعر الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في السوق الموازية 51.74 جنيه مقابل 54 جنيه في تعاملات الأمس، بينما سجل في التعاملات الرسمية 39 جنيها.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي في السوق الموازية 10.80 جنيه مقابل 11 جنيها، في المقابل سجل سعره الرسمي 8.26 جنيه.