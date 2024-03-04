التقيا آخر مرة في «تحت الوصاية».. منى زكي تودع الفنان جميل برسوم

نعت الفنانة منى زكي الفنان الراحل جميل برسوم، ونشرت صورة له معلقة عليها «البقاء لله.. الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته»، وذلك عبر «ستوري» على حسابها بـ«إنستجرام».

ورحل الفنان الكبير جميل برسوم عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر يناهز الـ70 عامًا، وفقًا لما أعلنه الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما.

وشارك الفنان الراحل جميل برسوم في عدد من الأعمال الفنية مع الفنانة منى زكي كان آخرها مسلسل «تحت الوصاية» للمخرج محمد شاكر خضير، الذي جرى عرضه في موسم الدراما الرمضانية الماضي، وقام بدور «الجد عطية» الذي يتولى الوصاية على أحفاده بعد وفاة نجله بينما تسعى أرملة ابنه حنان (منى زكي) إلى التحرر من تحكمه في أموال أبنائها والوصاية عليهم.

ولا يعتبر مسلسل تحت الوصاية هو العمل الوحيد الذى جمعهما، إذ سبق وشارك في فيلم «ولاد العم»، وقام بدور دكتور فيكتور الصيدلي الذى يساعد سلوى (منى زكي) في الهروب من إسرائيل، كما شاركها في فيلم «من 30 سنة» للمخرج شريف عرفة.

موعد ومكان عزاء الفنان جميل برسوم

يقام عزاء جميل برسوم في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم في كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس في مدينة دمنهور، بينما يقام عزاء ثان في كنيسة السيدة العذراء مريم بالزمالك، يوم الأربعاء المقبل من الساعة 6 وحتى الساعة 10 مساءا.