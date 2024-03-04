عائلة الفنان جميل برسوم تقيم عزاء ثان في القاهرة

قررت عائلة الفنان الراحل جميل برسوم إقامة عزاء ثان في القاهرة، بخلاف العزاء المقام اليوم في مسقط رأسه في مدينة دمنهور، وذلك وفقًا لما كشفه الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

وقال الأب بطرس دانيال إنَّ عائلة الفنان جميل برسوم ستقيم عزاء للفنان الراحل في كنيسة السيدة العذراء مريم بالزمالك، يوم الأربعاء المقبل من الساعة 6 وحتى الساعة 10 مساءا.

موعد ومكان عزاء وجنازة جميل برسوم

وتقام صلاة الجنازة على جميل برسوم في تمام الساعة 3 عصر اليوم في كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس في دمنهور، بينما تستقبل العائلة العزاء في فقيدهم في تمام الساعة 7 مساء اليوم في الكنيسة نفسها.

ورحل الفنان جميل برسوم في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر يناهز الـ70 عامًا، وجاء رحيله بعد أيام قليلة من تكريمه في مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ72، وعبر وقتها الفنان الراحل عن سعادته الشديدة بالجائزة التي كانت ينتظرها طويلا ويرى أنها تأخرت، مؤكّدًا أنّها كانت آخر أمنياته قبل الرحيل.