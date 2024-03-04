آخر تصريح من جميل برسوم قبل وفاته.. توقع مصير حسن حسني

رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة الفنان جميل برسوم بعد صراع كبير مع المرض، إذ أعلن عن الخبر الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما.

آخر كلمات جميل برسوم

وكان جميل برسوم، كرم منذ أيام قليلة ماضية، من المركز الكاثوليكي للسينما، وذلك تقديرًا لمشواره الفني الطويل.

وبعد تكريمه، قال جميل برسوم في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنَّه يشعر أنَّه سيموت بعد تكريمه بساعات قليلة مثلما حدث مع الفنان الراحل حسن حسني، لأنّهما كانا يتمنيان التكريم وهما بحالتهما الصحية الجيدة.

موعد ومكان جنازة وعزاء جميل برسوم

ومن المقرر أنَّ تُقام جنازة جميل برسوم في تمام الساعة 3 عصر اليوم الاثنين في كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس في دمنهور، بينما يُقام العزاء في نفس اليوم في تمام الساعة 7 مساءا.

وسيكون جميل برسوم حاضرا في دراما رمضان 2024 رغم رحيله، إذ انه شارك قبل وفاته في بطولة مسلسل فراولة مع الفنانة نيللي كريم، وبصحبة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم شيماء سيف، وصدقي صخر....وغيرهم.