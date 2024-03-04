فتحي عبد الوهاب ينعى جميل برسوم بكلمات مؤثرة: ربنا يصبر حبايبه

أعرب الفنان فتحي عبد الوهاب عن حزنه الشديد لوفاة الفنان جميل برسوم صباح اليوم، بعد صراع طويل مع المرض.

ونشر عبد الوهاب صورة جميل برسوم، عبر صفحته على فيس بوك، وكتب قائلًا: «ربنا يرحمه ويصبر حبايبه».

وأعلن الأب بطرس دانيال موعد ومكان جنازة جميل برسوم، حيث يواري جثمانه الثري ظهر اليوم في كنيسة مارجرجس بدمنهور، ولم يتم الإعلان عن موعد ومكان العزاء حتى الآن.

تكريم جميل برسوم

وكان المركز الكاثوليكي للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، كرم الفنان جميل برسوم بجائزة خاصة خلال حفل الافتتاح منذ عدة أيام عن مجمل أعماله الفنية، وكان آخر أعماله مشاركته في فيلم أنا وابن خالتي، مع بيومي فؤاد.

فيلم أهل الكهف

وتعاون الفنان فتحي عبد الوهاب مع الفنان الراحل جميل برسوم في فيلم «الكهف» المقرر عرضه قريبًا، مع خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم، إخراج عمرو عرفة، تأليف أيمن بهجت قمر.