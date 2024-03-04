حمادة هلال ينعى الراحل جميل برسوم: «من أجمل وأطيب الناس اللي اشتغلت معاهم»

نعى الفنان حمادة هلال، الفنان الراحل جميل برسوم عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، وذلك بعد وفاته اليوم عن عمر يناهز 70 عاماً بعد صراع مع المرض.

وكتب حمادة هلال الراحل جميل برسوم: «الله يرحمك يا أستاذ جميل من أجمل وأطيب الناس اللي اشتغلت معاهم، الله يصبر كل أسرتك ويصبرنا على فراقك».

تكريم جميل برسوم قبل وفاته بأيام

وقبل وفاة جميل برسوم بأيام تم تكريمه من قِبل المهرجان المصري الكاثوليكي للسينما في دورته الـ 72، إذ كُرم بمنحه جائزة خاصة خلال حفل الافتتاح وعبر عن سعادته الشديدة بهذه الجائزة، موضحاً انها كانت آخر أمنياته قبل الرحيل.

آخر أعمال جميل برسوم في رمضان 2024

ومن آخر أعمال الذي يقدمها الفنان الراحل جميل برسوم مسلسل فراولة الذي سيعرض في شهر رمضان 2024 ويعتبر هذا المسلسل من آخر الأعمال التي شارك بها قبل وفاته.