رئيس «جودة التعليم» ووكيل الأزهر يتفقدان المعاهد الأزهرية المتقدمة للاعتماد

انطلقت زيارات المراجعة الخارجية للمعاهد الأزهرية المتقدمة للاعتماد في الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 2023-2024، اليوم، في شتى أنحاء الجمهورية وتستمر لمدة 3 أيام للمراحل التعليمية المختلفة.

وتتابع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء أعمال المراجعة الخارجية بشكل متواصل؛ في إطار منهجية عمل الهيئة التي تستهدف تحقيق جودة حقيقية ومستدامة في مخرجات التعليم المصري عمومًا والتعليم الأزهري خصوصًا، في إطار الهُوية الوطنية والتوجهات العالمية.

وتفقد الدكتور علاء عشماوي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، يرافقه الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتورة راجية علي طه نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة لشئون التعليم الأزهري، معهد البخاري الابتدائي الأزهري الخاص للغات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وذلك بحضور الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

ارتقاء بمنظومة جودة التعليم

وقال رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الدكتور علاء عشماوي، على هامش زيارته لمعهد البخاري بالقاهرة الجديدة، إنَّ الهيئة تسعى للارتقاء بمنظومة جودة التعليم في مصر وتحقيق النقلة النوعية المنشودة في مخرجاته؛ لتواكب الدول المتقدمة.

وأكّد أنَّ التعليم الأزهري الجامعي وقبل الجامعي (النموذجي، العادي، الخاص، النوعي) يمثل ركيزة أساسية في منظومة التعليم في مصر، إذ يسهم في نشر صحيح الدين في مصر والعالم، فضلا عن دوره في الحفاظ على اللغة العربية والهُوية الإسلامية في ظل التحديات الثقافية التي تواجه مجتمعاتنا، ومن الأهمية بمكان تحقيق الجودة والتميز في قطاعاته ومخرجاته لمواكبة العصر، مشيدًا بدعم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لملف جودة التعليم الأزهري، وإيمان قيادات الأزهر بأهمية الجودة والتوسع في تطبيقها.

إجادة اللغة العربية

وأشاد الدكتور علاء عشماوي بمستوى الطلاب وإجادتهم للغة العربية والإنجليزية، والذين يمثلون في المستقبل طليعة الوسطية وتجديد الخطاب الديني.

وصرحت الدكتورة راجية طه نائب رئيس الهيئة للتعليم الأزهري أنَّه على صعيد التعليم الأزهري قبل الجامعي تقدم للاعتماد 335 معهدًا أزهريًا هذا العام، وحصل على شهادة الاعتماد 1301 معهدا أزهريا، وعلى صعيد التعليم الأزهري الجامعي حصلت 31 كلية أزهرية، و50 برنامجا أكاديميا من برامج جامعة الأزهر على شهادة الاعتماد، مشيرة إلى أنه تقدم للاعتماد هذا العام 31 برنامجا أكاديميا، و15 كلية أزهرية للاعتماد.