مفتي الجمهورية يشيد بمنظومة التعليم الأزهري: كعبة العلم وقبلة العلماء

قال فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن مؤسسة الأزهر الشريف مؤسسة عريقة وكبيرة لها مكانتها، لافتا إلى أن التعليم الأزهري ركيزة أساسية من ركائز التعليم الوطني في مصر، وواجهة مشرفة للغة العربية والعلوم الشرعية.

الأزهر يهتم بتطوير مؤسساته التعليمية

وأشار المفتي خلال فعاليات مؤتمر الملتقى الثالث لضمان الجودة والاعتماد، إلى أن التعليم الأزهري بمختلف مراحله يستوعب عشرات الآلاف من الطلاب، ووصفه بكعبة العلم وقبلة العلماء، كما أنه حجر الأساس في العالمين العربي والإسلامي لنشر الدين وتخريج علماء أجلاء.

أكد أن الأزهر الشريف يهتم ويعمل على مدار الساعة للتطوير من مؤسساته التعليمية، لافتا إلى أن كليات جامعة الأزهر تجمع بين العلوم التجريبية والدينية والمدنية.

وتابع مفتي الجمهورية: «يحرص الأزهر على التنوع في العلوم ليتمكن خريجوه من الجمع بين الثقافتين الأكاديمية والدينية»، مشددا على أن مؤسسة الأزهر لم يكتب لها نجاح سوى بفضل الله تعالى أولا ثم بجهود القائمين عليها الذين أدركوا مسؤوليتهم تجاه التعليم وطرق التدريس والمعلمين اللائقين بالمؤسسة العريقة.

وقال «علام» إنه على الرغم من التطورات والمعوقات الاقتصادية التي تعصف ببلدان العالم إلا أن التعليم الأزهري يواصل تطوره وتألقه، وواصل: «نحن على ثقة تامة في أن مسؤولي التعليم في الأزهر يبذلون قصارى جهدهم لتقديم صورة تعليمية مشرفة تليق بتلك المؤسسة العريقة»، داعيا الله أن يوفق فضيلة الإمام الأكبر لتقديم ما فيه الخير للأزهر ومؤسساته.