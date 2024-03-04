وكيل «تعليم الجيزة» يتابع تسليم التابلت المدرسي لجميع الطلاب

تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة مدرسة يوسف الصديق وهي مدرسة تحت الإنشاء بإدارة الهرم التعليمية، وذلك للاطمئنان على الإنشاءات والتجهيزات ومعايير ومواصفات المبنى تمهيدًا لافتتاحه لاحقا.

استلام جميع الطلاب للتابلت

وتابع وكيل وزارة التعليم بمحافظة الجيزة، سير العملية التعليمية بمدرسة الهضبة الثانوية الرسمية للاطمئنان علي سير العملية التعليمية، وكان في استقباله مدير عام الإدارة خالد عبدالحميد، ومحمد زكريا مدير اللامركزية بالإدارة وعبير محمد مديرة التجريبيات.

كما تابع وكيل تعليم الجيزة الفصول الدراسية، واطمأن على استلام جميع الطلاب للتابلت، وناقش مع الطلاب التحديات التي تمر بها المنطقة ونجاح القيادة السياسية في تخطى تلك العقبات وتعرض لمناقشة بعض المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة وعدم الانجراف نحو الشائعات التي تهدم جسور الثقة بين القيادة السياسية والشعب.