رئيس هيئة قناة السويس: ندرس مشروع الازدواج الكامل للمجرى الملاحي

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن مشروع الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة، ما زال في مرحلة الدراسة التي تشمل دراسات الجدوى والدراسات البيئية والهندسية والمدنية وبحوث التربة والتكريك.

وأضاف في بيان صحفي، أن الدراسات التي ستعكف قناة السويس على تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة في هذا المجال، ستستغرق 16 شهرًا تقريبا، تمهيدا لعرض المشروع على الحكومة، مشيرًا إلى أن التمويل اللازم لتنفيذ المشروع سيكون من الميزانية الاستثمارية للهيئة المعتمدة من وزارة المالية، دون تحميل أية أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة.

«ربيع»: ازدواج القناة بالكامل يرفع تصنيفها

وقال الفريق أسامة ربيع إن مشروع الازدواج الكامل للقناة، يسمح برفع تصنيف القناة وزيادة تنافسيتها، فضلًا عن زيادة القدرة العددية والاستيعابية للقناة لتستوعب كل فئات وأحجام سفن الأسطول العالمي.

انتهاء المرحلة الأولى من مشروع توسعة القناة الجنوبي

ولفت إلى انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير القطاع الجنوبي، بتوسعة القناة 40 مترًا جهة الشرق من الكم 132 ترقيم قناة إلى الكم 162 كم.، مضيفا أنه يجري العمل على قدم وساق للانتهاء من الجزء الثاني من تطوير القطاع الجنوبي بمشروع ازدواج القناة بالبحيرات المُرة الصغرى بطول 10 كم من الكم 122 ترقيم قناة إلى الكم 132 ترقيم قناة، إذ جرى إزالة ما يقرب من 46.5 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بنسبة إنجاز بلغت 75%.