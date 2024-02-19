قصواء الخلالي: انخفاض إيرادات قناة السويس للنصف أمر مفزع

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن إيرادات قناة السويس تبلغ 10 مليارات دولار سنويا، وتراجعت بنسبة بين 40 و50 % بسبب الأحداث العالمية.

رؤية اقتصادية متحررة من القيود

وأكملت الخلالي، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع على قناة سي بي سي، أن الدولة المصرية في حاجة إلى حكومة لديها رؤية اقتصادية متحررة من القيود لتجنب مزيد من الخسائر.

ونوهت بأن تراجع إيرادات قناة السويس خلال شهر يناير بنسبة 46% لتصل إلى 428 مليون دولار مقارنة بإيرادات قدرها 804 ملايين دولار خلال الشهر المماثل من العام الماضي، أمر مفزع.

ووجهت الخلالي لوما للحكومة بسبب استمرار الأزمة الاقتصادية قائلة: «كان يجب أن يكون الأداء الحكومي أفضل من الذي نراه الآن في ظل الإمكانات والبنية التحتية الواعدة فالدولة المصرية تستحق إدارة أفضل من الحالية».

وعبرت عن استيائها من طريقة تعامل الحكومة المصرية وآليات حلها لأزمة ارتفاع الأسعار، موضحة أنه لا يوجد مسار وتوجه حقيقي واضح حتى الآن رغم تفاقم الأزمة الاقتصادية الحالية.

ولفتت إلى أن هناك مواجهة لارتفاع الأسعار من خلال المعارض والمبادرات، ولكن صميم الحل لم يتضح مساره الحقيقي حتى الآن.

غياب الثوابت الحقيقية لحل الأزمة الاقتصادية

وأكدت الخلالي، غياب الثوابت الحقيقية لحل الأزمة الاقتصادية رغم وضوحها وطرحها من أساتذة الاقتصاد أكثر من مرة، ولكن لم يعتد بها.

وواصلت أن الحل لا يكمن في المعارض والطوابير لأخذ سلعة مدعمة كالسكر والزيت، ولكن في تصورات ومسارات محددة.

واختتمت الخلالي، أن الدولة المصرية واعدة والتقارير الدولية تتحدث عن إمكانات وخيرات مصر الهائلة التي تحتاج إلى حسن الإدارة الحكومية، ولكن هذا لم يحدث.