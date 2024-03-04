مستشار بـ«التضامن» عن ترجمة «الوطن» لمسلسلات رمضان للغة الإشارة: خدمة حقوقية

أشادت عبير صلاح الدين، مستشار التوثيق الميداني بوزارة التضامن الاجتماعي بإطلاق جريدة «الوطن» خدمة جديدة لذوي الهمم من الصم والبكم، تتمثل في ترجمة ملخصات مسلسلات الموسم الرمضاني المقبل بلغة الإشارة، انطلاقًا من استراتيجيتها المستمرة لدعم «قادرون باختلاف».

وأكدت مستشار التوثيق الميداني، أن الخدمة تتماشى مع توجه الدولة المصرية، في أن لكل إنسان على أرض مصر الحق في التمتع بحقوقه التي تكفلها الدولة، ومن ضمنها الحق في الوصول للمعلومة والحق في الترفيه.

الخدمة تسهم في إيصال المعلومات لذوي الهمم

وقالت «صلاح الدين» لـ«الوطن»، إن الترجمة للغة الإشارة تُسهم في إيصال المعلومات الصحيحة والرسائل التي تتضمنها مسلسلات شهر رمضان المبارك لذوي الهمم، خاصة أن هذه المسلسلات بها مضامين وطنية خالصة تُسهم في زيادة الوعي لدى هذه الفئة الأولى بالرعاية.

وأكدت «صلاح الدين»، أن الخدمة تسهم في دمج فئة ذوي الهمم في المجتمع ووصولهم إلى المعلومة في نفس التوقيت الذي يحصل فيه الآخرون عليها: «يمكن أن نعتبرها خدمة حقوقية قدمتها جريدة الوطن لذوي الهمم».

ونوهت إلى أن الخدمة بمثابة استجابة سريعة من جريدة «الوطن» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمطالب هذه الفئة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوجود وسيلة أو أعمال موجهة لهم، مؤكدة أن الخدمة تتماشى مع حقوق هذه الفئة ومنها الحق في الترفيه والفن وعالم الفُرجة كله.

مراكز التأهيل

واستكملت، أن هذه الخدمة تُعتبر امتدادا لمجموعة من الخدمات التي تقدمها الدولة ووزارة التضامن الاجتماعي لذوي الهمم، كمراكز التأهيل المنتشرة على مستوى الجمهورية، وبطاقة الخدمات المتكاملة التي يحصل بموجبها ذوي الهمم على الكثير من الخدمات سواء منها التعليم والعلاج.