الاتحاد الإفريقي للإعاقة الذهنية يشيد بمبادرة «الوطن» لدعم ذوي الهمم في رمضان

ثمنت المهندسة أمل مبدى، رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للإعاقة الذهنية، عضو الاتحاد الدولي، إطلاق جريدة الوطن، خدمة جديدة لذوي الهمم من الصم والبكم، تتمثل في ترجمة ملخصات مسلسلات الموسم الرمضاني المقبل، بلغة الإشارة؛ انطلاقًا من استراتيجيتها المستمرة لدعم «قادرون باختلاف»، وتوفير كل سبل الراحة لهم خلال الشهر الكريم.

وأكدت رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للإعاقة الذهنية، إن مبادرة «الوطن» تتماشي مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم قادرون باختلاف، وخطوة مهمة على طريق المشاركة والدمج داخل المجتمع باعتبارهم فصيل مهم ومؤثر داخل المجتمع المصري.

مبدى: ذوي الهمم يستحقون كل الدعم والتقدير

ووجهت المهندسة أمل مبدى، في تصريح لـ«الوطن» الشكر لجميع القيادات التي تبنت فكرة المبادرة وساهمت في خروجها للنور بأفضل صورة، مشيرة إلى أن الأشخاص ذوي الهمم يستحقون كل الدعم والتقدير، وأن تقديم خدمات متنوعة لمساعدتهم ورفع وعيهم وتذليل كافة العقبات أمامهم واجب على جميع المؤسسات والأفراد.

المبادرة تظهر حرص جريدة الوطن على مواكبة التطورات

وأضافت أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم ذوي الهمم في ظل جمهورية جديدة تستوعب كل أبنائها وتوفر لهم سبل الراحة وإيصال المعرفة، مشيرة إلى أن المبادرة تظهر حرص جريدة الوطن على مواكبة التطورات وإتاحة المعلومات للجميع على قدم المساواة.